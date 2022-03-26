Нидерланды — Дания: ставка Егора Титова на товарищеский матч с коэффициентом 4.10

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч Нидерланды – Дания.
Ставка: победа Нидерландов и обе забьют за 4.10.
«Очень интригующая встреча может получиться. Да, товарищеский матч, но команды в хорошей форме, у них отличные времена. Да, голландцы рановато выбыли на Евро, но в отборе смотрелись здорово. А датчане — просто открытие последних двух лет.
Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира в Катаре.
Молодая, амбициозная команда, которая обязательно пошумит на чемпионате мира. А этот матч особенный для Дании, ведь в команду вернулся Кристиан Эриксен. Меньше года прошло с того пренеприятного инцидента, и Эриксен снова играет. Думаю, можем увидеть его и в Катаре.
Но голландцы играют у себя в Амстердаме, поддержка болельщиков будет мощной. И, думаю, Дании будет немножко сложно, тем более такой эмоциональный момент с возвращением Эриксена. Это заберёт эмоции, как мне кажется.
Считаю, что хозяева победят, но обе команды забьют. Трудно представить, чтобы нынешняя датская атака хоть в каком-то матче уходила с поля без гола. А вот к обороне вопросы есть. Там не самые надёжные ребята, ещё и опытнейшего Кьера не будет. Уверен в ставке на 7 из 10».
В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Федун потерял 99% состояния.
Шомуродов объяснил, почему недоволен своим положением в «Роме».
Британский журналист призвал Уэльс и Шотландию отказаться от ЧМ-2022 ради Украины.
Капелло: позавчера сборную Италии обыграла бы и Россия.
- 26 марта 2022
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 24 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00