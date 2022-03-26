Нидерланды — Дания: ставка Егора Титова на товарищеский матч с коэффициентом 4.10

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч Нидерланды – Дания.

Ставка: победа Нидерландов и обе забьют за 4.10.

«Очень интригующая встреча может получиться. Да, товарищеский матч, но команды в хорошей форме, у них отличные времена. Да, голландцы рановато выбыли на Евро, но в отборе смотрелись здорово. А датчане — просто открытие последних двух лет.

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Молодая, амбициозная команда, которая обязательно пошумит на чемпионате мира. А этот матч особенный для Дании, ведь в команду вернулся Кристиан Эриксен. Меньше года прошло с того пренеприятного инцидента, и Эриксен снова играет. Думаю, можем увидеть его и в Катаре.



Но голландцы играют у себя в Амстердаме, поддержка болельщиков будет мощной. И, думаю, Дании будет немножко сложно, тем более такой эмоциональный момент с возвращением Эриксена. Это заберёт эмоции, как мне кажется.



Считаю, что хозяева победят, но обе команды забьют. Трудно представить, чтобы нынешняя датская атака хоть в каком-то матче уходила с поля без гола. А вот к обороне вопросы есть. Там не самые надёжные ребята, ещё и опытнейшего Кьера не будет. Уверен в ставке на 7 из 10».

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