СКА — «Спартак»: ставка Максима Лебедева на пятый матч 1/2 финала Западной конференции КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 СКА – «Спартак».

Ставка: итоговая победа СКА за 1.33.

«Спартаковские болельщики могут гордиться своей командой. А поскольку я себя тоже отношу к красно-белой торсиде, то и я тоже буду гордиться. Нет, конечно, на первом месте у меня всегда будет «Торпедо», потому что невозможно родиться в Горьком и не болеть за «Торпедо». А «Спартак» — это футбол и хоккей моего детства, это Дасаев и Черенков, Якушев и Шепелев, «Спартак» — это моя ностальгия и память.

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Но вернёмся к хоккею. В четвёртый раз подряд «Спартак» выжал из себя всё, что мог, и ещё чуть-чуть, но в третий раз подряд проиграл. И тут ничего не попишешь: команды из разных «весовых категорий». Красно-белые играют на нервном надрыве, СКА по большому счёту ещё не перетруждался, хоть попотеть и пришлось. И даже этот факт является для меня удивительным, как и победа «Спартака» в первом матче серии. Я ведь ставил на 4-0, и никаких шансов у красно-белых не видел.



Их и сейчас не видно, хоть «Спартак», совсем как дядя у Пушкина, «уважать себя заставил». И, быть может, заставил бы ещё больше в четвёртом матче серии, но у СКА есть Кузьменко, а у «Спартака» его нет. Поэтому судьба пятого матча видится мне точно такой же, как судьбы трёх последних матчей серии. То есть «Спартак» ещё раз сыграет «на разрыв аорты», выплеснет из себя всё и ещё чуть-чуть, но всё равно этого не хватит. В основное ли время, в овертайме ли, но СКА на своей площадке всё равно победит. Опять вроде бы «на тоненького», но на самом деле просто преждевременно не выплёскиваясь – питерцам ещё «больших коней» как-то проходить нужно».

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