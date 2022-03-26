Нидерланды — Дания: прогноз Александра Елагина на товарищеский матч

Известный комментатор Александр Елагин сделал ставку на товарищеский матч Нидерланды — Дания.
Ставка: тотал больше 3 мяча за 3.00.
«26 марта в Амстердаме на поле стадиона имени Йохана Кройфа сборная Нидерландов в товарищеском матче встретится с датчанами. Соперники встретятся в 31-й раз, причём в 25-й раз в рамках товарищеских игр. Если брать историческую статистику, то она на стороне голландцев. 12 побед при восьми поражениях. В последний раз соперники встречались в финальном турнире Евро-2012 на групповом этапе. Дания сумела выиграть с минимальным счётом 1:0. Впрочем, та победа для скандинавов стала пирровой — ни Дания, ни Нидерланды из группы не вышли, пропустив в плей-офф Германию и Португалию.
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Однако время сейчас другое. Обе команды с первого места добрались в Катар. Теперь они могут позволить себе спокойно готовиться к ноябрьским баталиям. Старый-новый тренер голландской сборной 71-летний Луи ван Гал, в третий раз вставший за штурвал сборной, вызвал трёх игроков, никогда не игравших за оранжевых. Двух вратарей — Марка Флеккена и Йоэля Дроммеля, а также опытного Тима Крула. Самый неожиданный новичок в сборной — это правый защитник ПСВ 22-летний Джордан Тезе.
Тренер датчан Каспер Юльманн на товарищеские игры с Нидерландами и Сербией вызвал проверенных игроков. Новичков пока нет. Предлагаю сделать ставку на голы. В среднем в матчах между этими командами забивается три и более мячей. Поэтому логично ставим на тотал больше трёх».
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