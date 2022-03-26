Тим Цзю — Террелл Гуше: фрибет 2000 рублей к бою 27 марта
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27 марта в Миннеаполисе (США) пройдёт бой в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Террелом Гуше. Начало — в 04:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.
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