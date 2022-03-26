«Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, сделала прогноз на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Флорида Пантерз».

Ставка: итоговая победа «Пантерз» за 1.38.

«Кому-то этот матч может показаться проходным, но сразу напомню, что в этом сезоне «пантеры» проигрывали дома «сенаторам» 2:8, позднее найдя справедливость в 3:0.

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«Флорида» играет мощно и ровно, усилилась перед плей-офф и даже улучшила выступление в гостевых матчах: в последних пяти на выезде три уверенные победы и одно поражение лишь по буллитам (одно поражение в основное).



У «Оттавы» же в последних пяти три проигрыша и одна победа по буллитам. «Флорида» — самая забивающая команда в лиге (258-183), а «Оттава» уже мимо плей-офф (167-209), потому что набрать 30 очков для хотя бы восьмого места в конференции не представляется возможным.



Хубердо, Барков, Дюклер проводят шикарный сезон, кроме них ещё три игрока попадают в 80 лучших по очкам. Прилететь может хоть откуда и от кого. Флорида бежит, давит и играет до последней минуты. Жиру сыграл один матч, сделал две передачи. Да, молодёжь «Оттавы» хороша, но не настолько, чтобы стать препятствием для «пантер».



«Флорида» в среднем забрасывает четыре шайбы за матч, а «Оттава» пропускает по три. Можно выбрать хороший тотал, так как гости в канадском турне, иммунитет будет понижен.



«Флорида» обыграла «Монреаль» 4:3, сделала 42 броска, ворота защищал Найт. Кстати, у него пять стартов подряд, Бобровскому дают отходную перед плей-офф, а сменщика наигрывают для такого же.



Учитывая то, что «Каролина» и «Питтсбург» поджимают, «Флориде» необходимо упрочить своё преимущество в конференции. Выберу победу гостей при любом раскладе. Так было четыре раза в последних пяти очных встречах».

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