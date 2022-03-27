«Салават Юлаев» — «Трактор»: эксперты назвали фаворита 6-го матча серии Кубка Гагарина

27 марта состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.
«Трактор» ведёт в серии со счётом 3-2. В случае победы челябинцы выйдут в полуфинал Кубка Гагарина.
Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор».
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех «Салавата» оценён экспертами в 2.80.
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.09, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.
Почему «Трактор» закроет серию с «Салаватом» в шестом матче?
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