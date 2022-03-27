«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» за 2.45.



«Удивительная, скажу я вам, серия. А для меня лично так еще и мистическая, поскольку соперники раз за разом умудряются играть вопреки моим прогнозам. А раз так, то мотайте на ус, что я на этот раз напрогнозирую, – и смело ставьте наоборот.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: когда начало 6-го матча, где покажут.

Я ведь опять буду заходить «с дальней глиссады», то есть со стороны статистики. А она в этом вопросе не то чтобы совсем однозначная, но определенный перекос имеет. Согласно ей, причем ей общемировой, а не только кахаэловской, победитель пятого матча забирает четырёхматчевую серию в 72 процентах случаев. Причем в эту статистику включены и те серии, где после четвертой игры счёт был 4-1, а на пятом матче серия закончилась.



Отдельная статистика есть и для серий, где после четырех матчей счет был равным – 2-2. То есть как раз наш пример. Здесь победитель пятого матча забирает серию уже с меньшей вероятностью, но все равно превосходящей половину – 61 процент. В цифры, как вы уже могли догадаться, я верю свято, поэтому и прогнозирую, что в шестом матче «Трактор» серию заберет. И уже не беру в зачет, что шестая игра пройдет в Уфе и что «Салавату» в ней отступать некуда.

Говорит математика, что «Трактор» должен выиграть, – так тому и быть. Я даже пойду дальше и предположу победу челябинцев в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счете. А может быть, и не совсем с минимальным, ведь при минимальном отставании уфимцы будут завершать матч с пустыми воротами, а там всякое может случиться», — сказал Лебедев.

Почему 6-й матч с «Трактором» станет последним для «Салавата Юлаева»?

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