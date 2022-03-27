Сальвадор – Коста-Рика: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Сальвадор – Коста-Рика.

Ставка: Коста-Рика не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.



«Коэффициент на победу Коста-Рики здесь кажется завышенным. У этой сборной не только выше уровень, чем у соперника, но и присутствует мотивация, чего не скажешь о сальвадорцах.

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Костариканцы — одна из самых возрастных, опытных и тактически грамотных команд в группе. Семь пропущенных мячей в 12 играх (меньше только у Канады) говорят сами за себя. У них четыре победы в пяти последних матчах, включая ничью в Мексике и для многих неожиданную победу над канадцами в этот четверг. В общем, команда и на ходу, и предельно мотивирована – успех в Сальвадоре наверняка будет означать для них как минимум место в плей-офф.

Так что неувядающий Сельсо Борхес и его партнеры сделают все возможное, чтобы победить Сальвадор, у которого, в свою очередь, всего одна победа в 11 последних матчах и никаких турнирных задач уже давно нет», — сказал Петросьян.

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