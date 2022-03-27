«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Дмитрия Артёмова на игру Кубка Гагарина

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».



Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и ТМ 7.5 за 1.79.



«Салават Юлаев» показал, что может играть и без своих ушедших легионеров. По факту хозяева провалились только в одном матче, где проиграли 1:7. Сегодня же самый важный матч в сезоне и команда из Уфы при родных трибунах уж точно способна как минимум не проиграть в основное время.

Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор».

Да, я по-прежнему считать, что «Трактор» пройдёт в следующий этап. Но сегодня жду, что «Салават» выстоит 3 периода.



Что касается тотала, то в линии даже 7.5 не предлагают, лишь 6.5 за за 1.14. В плей-офф в играх «Салавата» баланс по тоталу 8 плюсов и 2 минуса. У «Трактора» баланс 8 плюсов и 1 минус.



Вообще, я бы тут может и рискнул предположить ничейку 2:2», — сказал Артёмов.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: какой канал покажет 6-й матч серии.



Почему «Трактор» закроет серию с «Салаватом» в шестом матче?



Прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург» с коэффициентом 2.32.



Вайсфельд поделился ожиданиями от финала Запада между ЦСКА и СКА.