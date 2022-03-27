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«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Дмитрия Артёмова на игру Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Дмитрия Артёмова на игру Кубка Гагарина
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Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и ТМ 7.5 за 1.79.

«Салават Юлаев» показал, что может играть и без своих ушедших легионеров. По факту хозяева провалились только в одном матче, где проиграли 1:7. Сегодня же самый важный матч в сезоне и команда из Уфы при родных трибунах уж точно способна как минимум не проиграть в основное время.

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Да, я по-прежнему считать, что «Трактор» пройдёт в следующий этап. Но сегодня жду, что «Салават» выстоит 3 периода.

Что касается тотала, то в линии даже 7.5 не предлагают, лишь 6.5 за за 1.14. В плей-офф в играх «Салавата» баланс по тоталу 8 плюсов и 2 минуса. У «Трактора» баланс 8 плюсов и 1 минус.

Вообще, я бы тут может и рискнул предположить ничейку 2:2», — сказал Артёмов.

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«Салават Юлаев» — «Трактор», 6-й матч. Челябинцы закончат серию в Уфе «Салават Юлаев» — «Трактор», 6-й матч. Челябинцы закончат серию в Уфе
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