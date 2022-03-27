Вероника Кудерметова — Шелби Роджерс: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Майами

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Майами Вероника Кудерметова — Шелби Роджерс.



Ставка: победа Роджерс за 2.12.



«И вновь в центре нашего внимания в прогнозе на турнир в Майами Шелби Роджерс. Можно сказать, что на сегодня американка пребывает в огненной форме и вряд ли стоит проходить мимо, тем более, коэффициенты на нее весьма перспективные, независимо от соперниц.

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За плечами Шелби победы над Анисимовой и Остапенко. Смогла подстроиться под манеру игры этих разноплановых теннисисток. С Еленой настреляла 15 эйсов за два плотных сета, всего один раз отдала свою подачу, смело играла на приеме второй подаче (уж точно не менее агрессивно, чем сама Остапенко). Очевидно, что на связке турниров США Роджерс идет по нарастающей.



Чего ожидать от Вероники Кудерметовой? Здесь очень тяжело судить. Результаты у российской теннисистки впечатляющие по сезону, но часто везло, периодически бывали и откровенные провалы, как с той же Остапенко в Дубае, когда огненная Елена буквально уничтожила Веронику. В Майами в очередной раз россиянке в чем-то повезло – стартовала со второго круга и соперница снялась по ходу первой партии.



Пожалуй, в очередной раз букмекеры несколько недооценивают Роджерс. Американка явно вышла на свой пик формы, играет на приличном кураже и минимум ни в чем на сегодня не уступает Веронике. В прошлом году между соперницами был равный матч в Австралии, где победа досталась Шелби. Чего-то похожего жду и в этот раз», — сказал Панков.

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