Пабло Карреньо-Буста — Янник Синнер: прогноз Игоря Панкова на игру турнира в Майами

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Майами Пабло Карреньо-Буста — Янник Синнер.



Ставка: победа Карреньо-Бусты с форой (+3) за 1.87.



«У Янника Синнера непростая задача в Майами – защита очков за прошлогодний финал. По игре нельзя сказать, что у парня просматриваются серьёзные перспективы решить эту задачу.

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В Индиан-Уэллсе явно поберёг себя, не вышел на игру с Кирьосом. При этом видели мы там вымученную победу над Бонзи. Своеобразные мучения продолжились и в Майами. Чудом Янник спас матч с Руусувуори, явно слабо играл на второй подаче, чем финн на приёме пользовался. В таком же стиле способен и Пабло отыграть.



Сам Карреньо-Буста давно уже в Америке, но пока не «выстрелил» ещё нигде. Правда, и поражения от Гирона и Мунара были на решающих тай-брейках. Вообще, в этом году Пабло без борьбы проиграл фактически только один матч в январе на Кубке АТР Шаповалову. Игра с Гоффеном в стартовом матче получилась отличной в исполнении испанца. Конечно, Давид нынче не тот, но главное, что Пабло прервал свою серию неудач, адаптировался к местным условиям.



Пожалуй, судя по последним матчам, Синнер не на пике формы, чтобы идти фаворитом против Карреньо-Бусты. Испанец имеет опыт победы над Янником и даже если и проиграет, то сделает это в борьбе, как это было в большинстве матчей сезона», — сказал Панков.

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