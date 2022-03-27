Пабло Карреньо-Буста — Янник Синнер: прогноз Игоря Панкова на игру турнира в Майами

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Майами Пабло Карреньо-Буста — Янник Синнер.
Ставка: победа Карреньо-Бусты с форой (+3) за 1.87.
«У Янника Синнера непростая задача в Майами – защита очков за прошлогодний финал. По игре нельзя сказать, что у парня просматриваются серьёзные перспективы решить эту задачу.
Чесноков объяснил поражение Рублёва от Кирьоса в Майами.
В Индиан-Уэллсе явно поберёг себя, не вышел на игру с Кирьосом. При этом видели мы там вымученную победу над Бонзи. Своеобразные мучения продолжились и в Майами. Чудом Янник спас матч с Руусувуори, явно слабо играл на второй подаче, чем финн на приёме пользовался. В таком же стиле способен и Пабло отыграть.
Сам Карреньо-Буста давно уже в Америке, но пока не «выстрелил» ещё нигде. Правда, и поражения от Гирона и Мунара были на решающих тай-брейках. Вообще, в этом году Пабло без борьбы проиграл фактически только один матч в январе на Кубке АТР Шаповалову. Игра с Гоффеном в стартовом матче получилась отличной в исполнении испанца. Конечно, Давид нынче не тот, но главное, что Пабло прервал свою серию неудач, адаптировался к местным условиям.
Пожалуй, судя по последним матчам, Синнер не на пике формы, чтобы идти фаворитом против Карреньо-Бусты. Испанец имеет опыт победы над Янником и даже если и проиграет, то сделает это в борьбе, как это было в большинстве матчей сезона», — сказал Панков.
Калинская снялась с турнира в Майами из-за травмы.
Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Майами, переиграв Энди Маррея.
Александр Зверев: мне была нужная трудовая победа в трёх сетах.
- 27 марта 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 26 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00