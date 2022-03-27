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Фонбет запускает новую акцию «Факты об Александре Овечкине»

Фонбет запускает новую акцию «Факты об Александре Овечкине»
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А ты знал, что в детстве Александр Овечкин болел за главного соперника «Вашингтона»? Ответь ещё на 10 вопросов о легендарном российском хоккеисте и получи фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет!

Александр Овечкин — амбассадор букмекерской компании Фонбет. Участвуй в интересном квизе про самого известного хоккеиста мира.

Акция проводится с 25 марта по 31 мая 2022 года и действует для новых клиентов букмекерской компании Фонбет.

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