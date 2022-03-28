«Авангард» — «Металлург»: эксперты назвали фаворита шестого матча серии Кубка Гагарина

28 марта состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск.
Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».
«Металлург» ведёт в серии со счётом 3-2. В случае поражения «Авангард» покинет розыгрыш Кубок Гагарина.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.31, успех «Металлурга» оценён в 2.69.
Букмекеры уверены, что 6-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.
Почему шестой матч с «Металлургом» станет для «Авангарда» последним?
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