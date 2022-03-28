Педжа Крштин — Гонсалу Оливейра: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Колумбии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Перейре Педжа Крштин — Гонсалу Оливейра.



Ставка: победа Оливейры за 5.50.



«Заглянем на грунтовый челленджер в Колумбию, где в небольшом городе Перейра сыграют Крштин и Оливейра.

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Всем, кто читает и ждёт подробнейшего анализа, заранее скажу, времени очень мало, котировки могут поменять, поэтому поставить желательно сразу.



Это, пожалуй, не подарок, но валуй — наверняка. Не может быть на Гонсалу Оливейру кэф 5.5. Не понимаю просто, почему такой коэффициент, ведь он ничем не хуже, а по некоторым показателям — лучше, чем серб. Крштин давно деградировал и остался на низком уровне без признаков на камбэк, а Оливейра порой побеждает, результаты, хоть и тоже слабые, но есть. Португалец и в рейтинге выше, и по личкам ведёт. Пока не поздно, надо забирать такой валуй», — сказал Фомин.

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