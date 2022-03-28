«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Металлург».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.81.



«В пяти матчах этой серии уже заброшена 41 шайба. В среднем – 8,2 за игру. Это прям очень много. И это намёк нам, что тотал больше 5.5 тут заходит со свистом.

Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

«Магнитка» уступала 0-2 в серии, но одержала три победы подряд, когда перестроилась и стала гораздо надёжнее играть в обороне. При этом, когда команда Ильи Воробьёва забивает первой, владеет инициативой, держит шайбу. остановить её крайне трудно.



«Авангард» умеет играть в жёсткий хоккей, постоянно оказывает силовое давление на соперника, но видно, что команда наелась, играя лишь в четыре взрослых защитника. Поэтому оборона даёт слишком много сбоев.

Дарья Миронова сделала прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

Я бы в этом матче взял кэф 1.81 на то, что «Авангард» победит, пусть даже в дополнительное время. Здесь я бы не стал гнаться за тоталом, потому что главный тренер «ястребов» Боб Хартли вполне может мобилизовать своих защитников и вратаря на надёжную игру.

При том, что «Авангард» вносит в заявку 14 форвардов, и кого-то может прорвать. А главное, «Авангард» уже не имеет права на ошибку, следующее поражение – это вылет из плей-офф. Поэтому у себя дома омичи будут способны выдать выдающийся матч», — сказал Лысенков.

Какой канал покажет 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

Почему шестой матч с «Металлургом» не станет для «Авангарда» последним?



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