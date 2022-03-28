«Авангард» — «Металлург»: ставка Дарьи Мироновой на матч серии плей-офф КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.50.



«Авангард» не был похож сам на себя, даже при счёте 4-1, играя в большинстве, больше оборонялся, проваливался и терял шайбу. Никакой энергии. Такими рассеянными «ястребов» я ещё не видела. Потеря двух лидирующих защитников, бессмысленные удаления начали сказываться на игре всей команды именно сейчас. Шарипзянов и Береглазов устали вывозить по 26-28 минут на льду, их игровое время понижается. Зато теперь чётко видна картина, кто и какую роль тянул в клубе. Получается, что легионеры были ярко выраженными топами и актёрами первого плана. Благодаря им и российские игроки прогрессировали и выглядели увереннее! Не хватает «ястребам» хотя бы ещё одного крепкого защитника.

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5+20 Сошникова было невозможно предсказать, а именно этот момент стал ключевым в игре и подпортил мой предыдущий прогноз. Хоккеисты, которые могли забить, нервничали, и выливалось это в штрафы.



1:1 после первого, 2:1 после второго и полный раздрай в третьем после удаления Сошникова.



Уже традиционно за пять минут до конца встречи Кошечкину дали отдохнуть, Налимов на подстраховке. И даже Ивана не смогли удивить опасными бросками. Были хорошие попытки Цегларика по ходу матча, но Кошечкин справлялся. «Авангард» вообще перестал блокировать (41 бросок от «Металлурга», лишь 9 заблокированных), уступает на точке. Хоккеисты не роботы, конечно, все уже в синяках. Умиротворённого Грубеца и след простыл, очень много движений, отскоков, суеты. Вывод здесь простой: без глубины состава играть в энергозатратный хоккей можно, но не очень долго. Налимов получил бы второй матч на ноль (свой микроотрезок), но планы его испортил молодой защитник Давыдов.



Хартли пытался хитрить, рановато убрал вратаря, добавил шестого в поле, но «ястребы» еле двигались, проигрывали подборы, постоянно бежали назад за выброшенной шайбой. Не было достаточного давления на пятак, а «Металлург» играл плотно у ворот. В общем, в этой серии не стоит менять курс, вернусь к ТБ 4.5», — сказала Миронова.

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