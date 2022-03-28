Максим Кресси — Леандро Риди: прогноз Тимура Волкова на игру турнира в Лугано

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Лугано Максим Кресси — Леандро Риди.



Ставка: ТБ 20 за 1.70.



«Первый круг челленджера в швейцарском городе Лугано. Турнир пройдёт на харде в помещении. Разберём матч между американцем Максимом Кресси и местным молодым парнем Леандро Риди.

Маррей — об игре с Медведевым: мой уровень не позволяет побеждать в таких матчах.

Швейцарцу всего 20, и этот сезон может стать для него прорывным. Риди здорово выступает в последние недели: выиграл местный турнир ITF с хорошими участниками, а далее здорово выступил там же на челленджере, уступив лишь победителю турнира. Родионову он проиграл в борьбе 4:6 4:6. По игре заметно огромное желание швейцарца, а также он достаточно хорошо подаёт и здорово держит заднюю линию.



Что касается Кресси, то Макс после ударного старта сезона конкретно забуксовал. Вроде бы совсем недавно он боролся в финале турнира АТР с Рафой Надалем, а уже сейчас идёт на серии из 5 поражений в ряд и при этом проигрывал не самым именитым людям. Допустим, тому же Родионову, в прошлом месяце американец проиграл 6:7, 6:4, 1:6. Подача не работает так, как раньше, и ошибок стало заметно больше, чем обычно.



В предстоящем матче я вижу огромный валуй (по моему мнению) в линии. Американец редко выигрывает с крупными форами, так как стиль его игры подразумевает игру от подачи и достаточно деревянный приём. А учитывая быстроту покрытия, то, что Макс сейчас не в своей тарелке, и то, что Риди — местный молодой парень и при этом в отличной форме, я сделаю вывод, что как минимум бороться швейцарец должен, а как максимум — побеждать», — сказал Волков.

Кудерметова пробилась в четвёртый круг турнира в Майами.



Тарпищев прокомментировал поражения Рублёва и Хачанова на «Мастерсе» в Майами.

Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира по футболу.