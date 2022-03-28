«Авангард» — «Металлург»: прямая трансляция онлайн, смотреть 6-й матч Кубка Гагарина

28 марта состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».
Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.31, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.69.
Букмекеры уверены, что 6-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.
После пяти матчей в серии со счётом 3-2 ведёт клуб из Магнитогорска.
Дарья Миронова сделала прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».
Почему шестой матч с «Металлургом» не станет для «Авангарда» последним?
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Павел Лысенков дал прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».
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