Эксперты назвали шансы Италии выиграть Евро-2024 после пропуска ЧМ-2022

Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. Вслед за ЧМ-2018 команда Роберто Манчини не сыграет и на ЧМ-2022 в Катаре. Итальянцы в полуфинале стыковых матчей уступили сборной Северной Македонии со счётом 0:1.
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При этом сборная Италии — победитель Евро-2020. Букмекеры принимают ставки на победу итальянцев на следующем чемпионате Европы, который пройдёт в 2024 году. Аналитики ставят команду Роберто Манчини в числе фаворитов, поставить на победу Италии можно с коэффициентом 7.00.
Главным фаворитом Евро-2024 букмекеры видят сборную Франции, поставить на её победу можно с коэффициентом 5.50. За 7.00, кроме Италии, также можно поставить на команды Германии, которая примет финальную часть турнира, и Англии.
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