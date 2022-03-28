Польша — Швеция: прогноз Георгия Шевцова на стыковой матч ЧМ-2022

Профессиональный каппер Георгий Шевцов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Польша — Швеция.



Ставка: проход Польши за 1.75.



«Сборной Швеции пришлось «повозиться» со сборной Чехии, это была тяжёлая, энергозатратная встреча, которая перетекла в дополнительное время, и там уже шведы оказались сильнее.

Почему сборная Швеции не сможет обыграть хитрых поляков?

Наверное, игра будет «низовой», можно пробовать тотал меньше, но вдруг поляков прорвёт, есть же Левандовски – чудный футболист, ему около 40, но ещё благо не 40 и ещё у него есть, наверное, годик, чтобы поиграть хорошо, а дальше пойдёт, скорее всего, спад, ну, может, два, но не более. Ладно, мы сейчас не о футболистах. Давайте заиграем то, что сборная Польши пройдёт дальше, коэффициент выше 1.70, мне кажется, это реально хороший вариант.

Во-первых, шведы подутомлённее будут, поляки свежими, сил у них побольше, играют тем более в Польше, поэтому какие проблемы? Сборная Польши пройдёт – вот мой вариант на ближайшую игру», — сказал Шевцов.

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