Польша – Швеция: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Польша – Швеция в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: Швеция не проиграет и ТМ 3.5 за 1.71.



«Финальный стыковой матч в Хожуве в Польше сборная Польши под руководством Михневича (первый официальный матч для этого тренера) сыграет со Швецией. Матч за право поехать на чемпионат мира. Как и прогнозировалось, шведы дожали чехов, пусть и в дополнительное время. Тяжелый был матч, единственный мяч шведы забили в дополнительное время.

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Мы знаем, что шведы при любом тренере, а они меняются не так часто, очень умело играют на результат. И сейчас при Янне Андерссоне та же история. Польша и Швеция играли между собой на чемпионате Европы, причем в Петербурге. Был зрелищный, авантюрный матч, особенно во втором тайме, когда полякам во что бы то ни стало нужна была победа. Там Левандовски вернул интригу, но в концовке поляки пропустили и проиграли 2:3.



Сейчас на кону выход на чемпионат мира. Вряд ли игра получится сверхнасыщенной, результативной. И здесь ошибка очень дорого может обойтись той или иной команде.



У шведов возвращается Ибрагимович. Непонятно, выйдет ли он с первых минут или на замену. Но как играет сборная Швеция, всем понятно. Как будет играть сборная Польши — вопрос. Вряд ли товарищеский матч против шотландцев дал ответ. Думаю, получится очень тяжелая игра для обеих команд. Несмотря на то что поляки играют дома, вряд ли это дает им какое-то преимущество. Очень опытная команда у сборной Швеции, умеющая играть на результат.



Думаю, в основное время шведы не проиграют. Вряд ли будет забито больше трех мячей. Мой прогноз — X2 и ТМ 3.5 мяча за 1.71. Можно даже рассмотреть вариант Х2 и ТМ 2.5. Здесь коэффициент пожирнее — выше двойки», — сказал Генич.

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