Польша — Швеция: прогноз Алексея Андронова на игру отбора ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Польша — Швеция.
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Говорим о стыковом матче сборных Польши и Швеции за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.
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Поляки не проводили матч первого раунда, у них была контрольная игра, в которой новый тренер сборной позволил себе много экспериментов – даже Роберт Левандовский остался невостребованным, просидев целый матч на скамейке запасных. Польша в Шотландии отыгралась на самых последних секундах, внятного футбола не показала. Но со шведами будет играть совсем другая команда по составу, настроению и тактике.
Швеция сумела сломить сопротивление чехов в дополнительное время. Шведы очень уверенная в себе команда.
Мне сложно сказать, кто здесь фаворит. Букмекеры считают, что Польша, потому что она играет дома. Но мне кажется, что у шведов неплохие шансы за счет организации игры. Здесь главный вопрос, смогут ли они перекрыть Роберта Левандовского.
Полагаю, что обе команды должны выходить на поле с задачей забить гол, а не отбиваться. Исходя из этого, мой прогноз – обе забьют», — сказал Андронов.
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