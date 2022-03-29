Польша — Швеция: прогноз Алексея Андронова на игру отбора ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Польша — Швеция.



Ставка: обе забьют за 2.03.



«Говорим о стыковом матче сборных Польши и Швеции за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Польша — Швеция: когда начало, где покажут?

Поляки не проводили матч первого раунда, у них была контрольная игра, в которой новый тренер сборной позволил себе много экспериментов – даже Роберт Левандовский остался невостребованным, просидев целый матч на скамейке запасных. Польша в Шотландии отыгралась на самых последних секундах, внятного футбола не показала. Но со шведами будет играть совсем другая команда по составу, настроению и тактике.



Швеция сумела сломить сопротивление чехов в дополнительное время. Шведы очень уверенная в себе команда.



Мне сложно сказать, кто здесь фаворит. Букмекеры считают, что Польша, потому что она играет дома. Но мне кажется, что у шведов неплохие шансы за счет организации игры. Здесь главный вопрос, смогут ли они перекрыть Роберта Левандовского.



Полагаю, что обе команды должны выходить на поле с задачей забить гол, а не отбиваться. Исходя из этого, мой прогноз – обе забьют», — сказал Андронов.

Константин Генич дал прогноз на матч Польша — Швеция.

Почему хитрые поляки оставят Швецию без ЧМ-2022?



Итальянские футболисты оставили горы мусора в раздевалке после матча с Македонией.

Экс-футболист сборной Нидерландов назвал Роналду балластом «МЮ».