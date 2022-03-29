Нидерланды – Германия: прогноз Алексея Андронова на товарищескую игру

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч Нидерланды – Германия.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.



«Товарищеская игра между сборными, которые обычно подобных игр между собой не имеют. Отношения там непростые. Команды подходят к матчу в неплохом состоянии. Германия выиграла все девять матчей при Ханси (Хансе-Дитере) Флике. Она намерена продолжать. Голландцы тоже сейчас выглядят довольно прилично.

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В 2019-м, когда команды играли между собой в Лиге наций, они обменялись выездными сверхрезультативными победами. Немцы выиграли 3:2, а голландцы — 4:2. Я думаю, что все идет к тому, что и в этом матче будет много забитых мячей. Германия ни в коем случае не играет от обороны, а от атаки. Голландцы никогда не умели играть от обороны. Вперед будут идти и те и другие. Ответственность за результат практически нулевая — это просто товарищеская игра. В ней можно веселиться и наслаждаться жизнью.



Так что тотал больше 2,5 мяча здесь выглядит хорошо. Коэффициент — 1.87», — сказал Андронов.

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