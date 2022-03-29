Чили – Уругвай: прогноз Артура Петросьяна на матч южноамериканского отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Чили – Уругвай.



Ставка: Уругвай не проиграет и обе забьют за 2.62.



«У чилийцев остается небольшой шанс занять в группе пятое место и выйти в плей-офф, но для этого надо не только обыграть Уругвай, но и надеяться на одновременные потери очков Перу и Колумбией. Так что шансов, прямо скажем, немного.

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При этом нет уверенности в том, что даже немотивированный Уругвай удастся переиграть – у чилийцев явно затянулась смена поколений, и какого-то цельного и солидного впечатления их команда уже давно не оставляет.



Ну а Уругвай продолжает побеждать – три победы кряду они уже одержали под руководством Диего Алонсо и, несмотря на провальный старт кампании, завоевали-таки место на чемпионате мира. Наверняка в Чили тренер проведет ротацию, но такое ощущение, что даже ближайший резерв, заряженный победными настроениями, сыграет на должном уровне. Да и как-то не подходит слово «резерв» к игрокам вроде Кавани, Лукас Торрейра и Макси Гомес.



В общем, думаю, игра здесь может получиться открытой. Чилийцам нечего терять, а уругвайцы сыграют в свое удовольствие», — сказал Петросьян.

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