Чили – Уругвай: прогноз Артура Петросьяна на матч южноамериканского отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Чили – Уругвай.
Ставка: Уругвай не проиграет и обе забьют за 2.62.
«У чилийцев остается небольшой шанс занять в группе пятое место и выйти в плей-офф, но для этого надо не только обыграть Уругвай, но и надеяться на одновременные потери очков Перу и Колумбией. Так что шансов, прямо скажем, немного.
Чили — Уругвай: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
При этом нет уверенности в том, что даже немотивированный Уругвай удастся переиграть – у чилийцев явно затянулась смена поколений, и какого-то цельного и солидного впечатления их команда уже давно не оставляет.
Ну а Уругвай продолжает побеждать – три победы кряду они уже одержали под руководством Диего Алонсо и, несмотря на провальный старт кампании, завоевали-таки место на чемпионате мира. Наверняка в Чили тренер проведет ротацию, но такое ощущение, что даже ближайший резерв, заряженный победными настроениями, сыграет на должном уровне. Да и как-то не подходит слово «резерв» к игрокам вроде Кавани, Лукас Торрейра и Макси Гомес.
В общем, думаю, игра здесь может получиться открытой. Чилийцам нечего терять, а уругвайцы сыграют в свое удовольствие», — сказал Петросьян.
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