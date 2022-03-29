Казахстан – Молдавия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Казахстан – Молдавия в плей-офф Лиги наций.



Ставка: победа Казахстана с форой (0) за 1.55.



«Не обойти вниманием и матч в Лиге наций. В Лиге С плей-офф за право остаться в своем дивизионе. Казахстан играет против Молдавии. В первом матче, который прошел несколько дней назад (24 марта), Молдавия проиграла 1:2, хотя вела в счете, но пропустила два мяча во втором тайме.

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Ответный матч Казахстан проведет у себя дома на искусственном поле в Нур-Султане. И у него побольше шансов добиться положительного результата, тем более если отталкиваться от матча, который был сыгран в Кишиневе на стадионе «Зимбру».



Молдавия проиграла пять матчей подряд. У Казахстана до встречи в Кишиневе тоже была не самая удачная серия — три поражения подряд. Но сейчас многое стоит на кону. Придется чуть больше рисковать сборной Молдавии. И я думаю, что на своем привычном искусственном поле в Нур-Султане у казахов побольше шансов одержать победу.



Можно аккуратненько сыграть Казахстан с форой (0) за 1,55, но можно и попробовать сыграть чистую победу Казахстана. За нее дают хороший коэффициент 2,25. Риск побольше. Но если посмотреть на составы, то у Казахстана он более крепкий, мускулистый и хорошо знакомый нам, россиянам. Даже если быть не очень хорошо осведомленным о делах команд, то можно оттолкнуться от того, что казахи играют дома на искусственном поле. Поэтому, думаю, шансы обыграть Молдавию во второй раз у них имеются», — сказал Генич.

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