Польша — Швеция: прогноз Эдуарда Мора на финальный стыковой матч ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Польша – Швеция.



Ставка: проход Швеции за 2.15.



«Сразу скажу, что я не понимаю букмекеров, которые ставят поляков фаворитами этого матча. На мой взгляд, сборная Швеции гораздо лучше готова.

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В целом состав у шведов в среднем сильнее, так как в каждой линии есть серьёзные футболисты, не говоря о линии атаки, где на замену могут выйти Ибрагимович и Эланга. Кулушевски, Исак, Форсберг в полном порядке – футболисты все на ходу.



Как вы помните, на Евро победила как раз сборная Швеции в очном матче. Я не вижу особых шансов у Польши, несмотря на то что она играет дома. То, что поляки не играли первый матч, скорее, идёт в минус, так как связи не наработались. Да, в составе есть лучший игрок в мире Левандовский, но с ним сыграют максимально плотно. Я не думаю, что в сборной он сможет проявить себя так, как он делает это в «Баварии», так как подносчиков снарядов такого уровня, как у мюнхенцев, в сборной нет.



Я жду боевую игру, много стыков. Скорее всего, шведы победят в основное время, но коэффициент на проход Швеции и так очень большой, поэтому выберу его. Мой прогноз – проход Швеции», — сказал Мор.

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