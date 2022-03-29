Норвегия — Армения: ставка Константина Генича на товарищескую встречу

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч Норвегия – Армения.



Ставка: победа Норвегии и ТБ 1.5 за 1.65.



«У норвежцев восстановился их главная звезда, главная ударная сила Эрлинг Холанд. Он и за клуб уже играет, и за сборную забил в последней товарищеской игре со словаками (2:0). Эдегор также отличился.

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Армяне также проводили товарищеский матч — выиграли 1:0. Но Армении не хватает стабильности в последнее время, да ещё есть и проблемы в выездных встречах.



У норвежцев потрясающая группа атаки. Если не делать акцент на Холанде, то там есть ещё Эльюнусси, Сёрлот, поддерживает Норманн, да и скамейка хорошая (Бериша, Кинг). Норвегия играет дома. Думаю, минимум два мяча забить должны. Скорее всего, Норвегия и выиграет.



Мой прогноз — победа Норвегии и тотал больше 1.5 мяча за 1.65», — сказал Генич.

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