Турция — Италия: прогноз Егора Титова на контрольную игру 29 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч Турция – Италия.



Ставка: ТБ 3 за 3.04.



«Неудачники стыковых матчей, которые проехали мимо чемпионата мира. Надо сейчас хоть как-то попытаться встряхнуться и показать качественную игру. У Италии остаётся Манчини.

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Если команда его поддерживает, то должна себя проявить, реализовать то, что не вышло в матче с македонцами. У Турции был отличный второй тайм против португальцев, могли перевести игру в овертайм, но Бурак Йылмаз не реализовал пенальти.



Я думаю, и у тех и у других мотивация осталась. Болезненные поражения они потерпели, и нужно сейчас выплеснуть весь негатив, поднять настроение перед возвращением в свои клубы.



Думаю, будет открытый футбол. Турция вообще играет весело, не закрывается. Должны быть голы в этой встрече. Италия минимум два забьёт, на мой взгляд, Турция тоже способна забить. Так что мой вариант — тотал больше 3 мячей», — сказал Титов.

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