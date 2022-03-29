Чили — Уругвай: прогноз Эльвина Керимова на встречу отбора чемпионата мира в Южной Америке

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Чили — Уругвай.



Ставка: победа Чили за 2.25.



«В Южной Америке завершается отборочный цикл к чемпионату мира, Чили на своём поле принимает Уругвай.

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Чилийцы в сложном положении – они на седьмом месте в турнирной таблице, их устраивает только победа. При этом им нужно, чтобы их прямые конкуренты потеряли очки, т.е. шансов на пятое место, которое позволяет сыграть в стыковых матчах, немного.



В последнем матче чилийцы без вариантов проиграли бразильцам 0:4. У Чили звёздный по именам состав, но с игрой есть большие проблемы. Затянулся процесс смены поколений, лидеры все те же – Санчес, Видаль, Варгас, Браво, но системные игровые проблемы никуда не делись, поэтому чилийцы близки к тому, чтобы проехать мимо чемпионата мира.



Уругвайцы свою задачу решили, выиграв три матча подряд. Уругвай напрямую попадает на чемпионат мира, поэтому турнирных задач у команды нет в этой игре. У Уругвая тоже есть проблемы, не случайно по ходу отборочного цикла уволили Оскара Табареса.

У команды сильный состав, есть молодые звёзды, есть ветераны. Но в данном матче я не уверен, что они покажут весь свой потенциал, потому что турнирных задач у команды нет.



Когда наступает пора решающих матчей, то нужно ставить на команду, которая мотивирована. Несмотря на все свои проблемы, Чили, во-первых, играет дома, во-вторых, команде нужна победа, чтобы иметь шансы попасть на чемпионат мира. Даже она ничего не гарантирует, но чилийцы должны сделать всё возможное от себя, чтобы добиться приемлемого результата. Я бы взял победу Чили с коэффициентом 2.25. За последний свой шанс чилийцы постараются зацепиться», — сказал Керимов.

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