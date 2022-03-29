Бельгия – Буркина-Фасо: прогноз Константина Генича на товарищеский матч 29 марта

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч Бельгия – Буркина-Фасо.



Ставка: победа Бельгии с форой (-2) за 1.70.



«Сборная Бельгии в Брюсселе будет принимать сборную Буркина-Фасо. Бельгийцы в предыдущем товарищеском матче сыграли вничью с Ирландией — 2:2, хотя дважды вели в счете. А играла Бельгия без части основных футболистов, в частности без Кевина де Брёйне. Но все равно смотрелся состав очень мощно. Там и Батшуайи, и всем полюбившийся Де Кетеларе, и Салемакерс, и Тилеманс, и Азар, и Ванакен, который сумел забить. Во втором тайме появлялись Янузай и Бентеке. Не знаю, сыграют ли лидеры в этом матче, но бельгийцы играют дома, это одна из сильнейших команд в Европе. Конкуренция за место в составе достаточно серьезная.



Буркина-Фасо вряд ли серьезный соперник для бельгийцев. Если хозяева не будут заниматься ерундой, то спокойно обыграют такого соперника. Если Косово крупно обыграл сборную Буркина-Фасо, почему бы не сделать то же самое бельгийцам.



Взял бы победу сборной Бельгии с форой (-2) за 1.70. Есть риск, что Бельгия будет валять дурака, но надеюсь, что после ничейного результата в прошлом товарищеском матче с ирландцами здесь Бельгия постарается добиться положительного результата, играя у себя в Брюсселе», — сказал Генич.