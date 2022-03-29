Перу — Парагвай: прогноз Александра Вишневского на встречу отбора ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Перу — Парагвай.



Ставка: победа Перу и ТМ 3.5 за 2.00.



«Этот матч оказался центральным в последнем туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира. Обладатели четырех прямых путевок от Южной Америки уже определены, и теперь главная интрига последнего тура — кто выиграет борьбу за пятое место, которое выводит в стыковые матчи.



Сборная Перу — хозяин своей судьбы, ей достаточно просто выиграть домашний у аутсайдера, сборной Парагвая, и тогда она точно опередит конкурентов — команды Колумбии и Чили. Мне кажется, что перуанцы справятся со своей задачей. Они, в принципе, и сильнее Парагвая, и играют дома, и имеют максимальную мотивацию, тогда как сборная Парагвая уже не решает никаких турнирных задач.



На чистую победу сборной Перу коэффициент не слишком велик — 1,54. Но его можно увеличить аж до 2,00, если добавить к победе перуанцев еще и тотал меньше 3,5 мяча. Сборная Перу — команда низовая, мало забивает и мало пропускает, а в трех последних домашних играх против Парагвая перуанцы трижды выигрывали со всегда одинаковым счетом 1:0. Так что едва ли тут окажется больше трех голов», — сказал Вишневский.