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Хорватия – Болгария: ставка Егора Титова на товарищеский матч в Катаре

Хорватия – Болгария: ставка Егора Титова на товарищеский матч в Катаре
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч Хорватия – Болгария.

Ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 за 1.80.

«Хорваты отправляются в Катар раньше времени. Этот товарищеский матч пройдет именно в стране — хозяйке будущего чемпионата мира. Для Хорватии это будет какой-то опыт, хотя, думаю, условия будут сильно отличаться от тех, что будут в ноябре-декабре.

Но хорваты в любом состоянии и составе обязаны побеждать эту сборную Болгарии. Вряд ли стоит ждать много голов, учитывая, что поле нейтральное, матч ничего не решает, но в победе Хорватии у меня сомнений практически нет. Они на порядок сильнее, даже если не выйдут некоторые лидеры. Но, скорее всего, есть договоренность, что в Катаре появится на поле тот же Модрич, хотя бы на тайм.

Поставлю на победу Хорватии через тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

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