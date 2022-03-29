Англия — Кот-д`Ивуар: прогноз Ивана Млечного на контрольную игру в Лондоне

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на товарищеский матч Англия — Кот-д`Ивуар.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.



«Достаточно интересный товарищеский матч нас ожидает сегодня на «Уэмбли». Встреча, в которой встретятся сборные Англии и Кот-д'Ивуара, давайте разбираться.



Честно говоря, это всего лишь товарищеский матч, поэтому особенно распыляться в прогнозах не хочется. Англия совсем недавно собралась впервые с ноября и сразу же смогла обыграть сборную Швейцарии в товарищеском матче. Примечательно, что матч выдался абсолютно равным, но всё же ожидать чего-то феноменального от сборной Англии сейчас не нужно. Команда отобралась на чемпионат мира, выйдя с первого места из группы, так что сейчас можно поэкспериментировать.



Сборная Кот-д'Ивуара не смогла отобраться на чемпионат мира, уступив в одной из решающих встреч команде Камеруна, и теперь сборная решила поехать в небольшое турне по Европе, дабы поиграть с местными командами. Со сборной Франции товарищеский матч команда уже сыграла, пускай у французов и не было в обойме всех лидеров, но всё равно они одержали победу со счётом 2:1.



Не думаю, что от этого товарищеского матча можно ожидать большого количества забитых мячей. Вряд ли вообще кому-то будет дело до этой игры. Мой прогноз на данную встречу — тотал меньше 2.5. Уж слишком большой коэффициент предлагает букмекер на подобный исход. Вряд ли англичане соберутся самым сильным составом, но с обороной у них никогда не было проблем», — сказал Млечный.