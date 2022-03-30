«Металлург» — «Авангард»: эксперты назвали фаворита седьмого матча серии Кубка Гагарина

30 марта состоится седьмой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск.
Владимир Вуйтек дал прогноз на 7-й матч серии «Металлург» — «Авангард».
Счёт в серии равен, 3-3. Победитель седьмого матча выйдет в финал Восточной конференции, где сыграет с «Трактором».
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.37, успех «Авангарда» оценён в 2.84, ничья — в 4.35.
Букмекеры уверены, что 7-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.53. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.73.
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