«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Металлург» Мг — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.04.



«Обсудим седьмой матч второго раунда Кубка Гагарина, где встретятся «Металлург» Магнитогорск и «Авангард». Счет в серии 3:3, это будет очень интересно.

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Только что молодежная команда «Авангарда» одержала невероятную победу вопреки всему, и мне кажется, что «Авангард» тоже вопреки всему может победить в Магнитогорске на взрослом уровне. За победу «Авангарда» с учетом дополнительного времени и серии буллитов дают коэффициент 2,04, его я и возьму.



Эта серия складывается так, что «Авангард» выиграл два матча в Магнитогорске, потом «Магнитка» взяла три матча подряд. Все было круто у уральцев, но шестой матч получился таким, что «Авангард» показал практически идеальную игру – четыре реализованных большинства, очень надежный вратарь Шимон Грубец. Хартли, как опытный тренер, постарался в проигранных матчах нагружать защитников, которые уже не проводят более получаса на льду.



У «Авангарда» есть кубковый опыт, есть силовое давление, на «Магнитку» будут давить трибуны. «Авангард» видел, как играла его молодежка, видел, что у его системы есть очень сильный инстинкт выживания, даже когда ты проигрываешь 1:4 в основное время, даже когда тебя душат в овертайме ты постоянно выживаешь и вытягиваешь невероятный матч. Это связано в первую очередь с Бобом Хартли, который сумел этот инстинкт команде привить.



«Магнитка» дома покажет хороший хоккей, но «Авангард» за счёт кубкового опыта пройдёт дальше «Авангард». Такое у меня предчувствие. Не пропустите этот матч!», — сказал Лысенков.

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