Панама — Канада: прогноз Владимира Вальдемарова на матч отбора ЧМ-2022

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Панама — Канада.



Ставка: ТБ 2 за 1.89.



«Обе сборные перед последним матчем отбора уже не имеют никакой мотивации. Сборная Панамы, проиграв в прошлой игре сборной США с разгромным счетом 1:5, лишилась каких-либо шансов на попадание в Катар.

Прогноз на матч Панама — Канада с коэффициентом 3.15.

Канада же напротив, за тур до конца отборочного турнира, одолела сборную Ямайки и впервые за 36 лет выступит на мундиале. Лишенные мотивации сборные вполне могут устроить в последней игре голевую перестрелку.

Панама для своих болельщиков откажется думаю от оборонительного футбола, ну а Канада будет играть просто в удовольствие и не сильно переживать за результат. Ожидаю, что в этой игре мы увидим минимум два забитых мяча», — сказал Вальдемаров.

Агент Кокорина: у Саши всё нормально. Работает, тренируется.

Тошич: надеюсь, скоро ЦСКА снова станет лучшим в России.

Русский язык станет одним из официальных в ФИФА.