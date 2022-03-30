Панама — Канада: прогноз Владимира Вальдемарова на матч отбора ЧМ-2022

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Панама — Канада.
Ставка: ТБ 2 за 1.89.
«Обе сборные перед последним матчем отбора уже не имеют никакой мотивации. Сборная Панамы, проиграв в прошлой игре сборной США с разгромным счетом 1:5, лишилась каких-либо шансов на попадание в Катар.
Прогноз на матч Панама — Канада с коэффициентом 3.15.
Канада же напротив, за тур до конца отборочного турнира, одолела сборную Ямайки и впервые за 36 лет выступит на мундиале. Лишенные мотивации сборные вполне могут устроить в последней игре голевую перестрелку.
Панама для своих болельщиков откажется думаю от оборонительного футбола, ну а Канада будет играть просто в удовольствие и не сильно переживать за результат. Ожидаю, что в этой игре мы увидим минимум два забитых мяча», — сказал Вальдемаров.
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