«Металлург» Мг – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 7-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Авангард».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.32.



«Не знаю, как вам, но мне с первых минут предыдущего матча показалось, что «Магнитка» морально готова к седьмому матчу. То, что перед этим придется проиграть матч № 6, уральцами, очевидно, было просто вынесено за скобки и этим вопросом они не загружались. В третьем периоде, уже проиграв матч, подергались, но это было уже в конце.

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В итоге это может сослужить магнитогорцам плохую службу, прежде всего потому, что они утратили психологическое преимущество. Но теперь мы имеем матч под номером 7, второй раз в этом розыгрыше Кубка Гагарина и, вполне возможно, в последний раз. А там все предварительные расклады и расчеты идут к черту, за исключением случаев, когда кому-то удается отыграться со счета 0-3.



То есть седьмой матч станет матчем случайностей. Поскольку в целом уровень команд равный и одни минусы компенсируются другими плюсами, и наоборот. Поэтому в качестве прогноза возможна только полная вкусовщина, и она у меня на стороне «Магнитки», может быть, даже вопреки логике.

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Это будет столкновение характеров. У «Авангарда» он есть, что мы досконально выяснили еще в предыдущем сезоне. «Магнитка» в этом вопросе выглядит несколько более мягкой, что будет компенсироваться родными трибунами. То есть опять равенство. С другой стороны, проблемы защитной линии «Авангарда», связанные в первую очередь с отъездом иностранцев, никуда не делись. В предыдущем матче она была решена за счет куда большего движения линии атаки, которая вынуждена была поспевать и там, и здесь. Так ведь она, эта самая линия атаки, не железная.



В общем, по моему разумению, шестой матч был для «ястребов» этаким «последним выдохом господина Пэже». И седьмой они могут не вытянуть. Даже должны не вытянуть. Поэтому прогнозирую победу «Магнитки», во многом тренерскую, а где-то даже и случайную, с любым преимуществом в счёте, от самого минимального до двузначного, но в основное время», — сказал Лебедев.

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