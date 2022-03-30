«Металлург» — «Авангард»: ставка Владимира Вуйтека на 7-й матч серии Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.77.



«До начала серии я считал фаворитом «Авангард», но прошедшие матчи показали, что у него есть проблемы с обороной. Клуб покинули ведущие защитники, и это сказывается на результате. «Авангард» пропускает много шайб в последних матчах, хотя в прошлой игре серии он пропустил всего один раз и выиграл со счётом 5:1.

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Правда, сейчас очень непредсказуемые результаты в этой серии, то одна команда выигрывает 7:5, то другая 5:2. По этой причине очень тяжело давать прогноз, но на родной арене «Металлург» не должен упустить возможность выйти в финал конференции.



Магнитогорск для меня фаворит, поставлю на его победу с учётом овертайма. Предполагаю, что «Металлург» выиграет со счётом 3:2 в основное время. В седьмых матчах чаще всего побеждают хозяева, а если прогнозировать результативность, то команды постараются сыграть аккуратно, всё-таки сейчас многое зависит от этой встречи. С другой стороны, обе команды лучше действуют в атаке, чем в обороне, поэтому получается открытый, зрелищный хоккей.



«Металлургу» также важно будет избегать удалений, так как в прошлой игре «Авангард» сумел реализовать четыре большинства из восьми попыток. У обеих команд классные нападающие, которые могут наказать соперника за удаление», — сказал Вуйтек.

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