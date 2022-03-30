«Металлург» – «Авангард»: смотреть 7-й матч серии плей-офф КХЛ онлайн, прямая трансляция

30 марта состоится седьмой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Владимир Вуйтек дал прогноз на 7-й матч серии «Металлург» — «Авангард».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.84.



Букмекеры уверены, что 7-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.73.



После 6 матчей счёт в серии равный, 3-3. Победитель в финале конференции сыграет с челябинским «Трактором».

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