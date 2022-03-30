Белинда Бенчич — Наоми Осака: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Майами

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Майами Белинда Бенчич — Наоми Осака.



Ставка: Бенчич выиграет минимум сет за 1.65.



«Турнир в Майами выходит на финишную прямую, осталось совсем немного матчей, но это самые интересные.



Обе девушки катком проехались по своим соперницам, не оставив и шанса. Очевидно, форма выходит на пик. От Осаки больше года ждут новых титулов, и вот наметилась серия побед. Также и от Бенчич с прошлого сезона не было титулов после Олимпиады. Обе сверхмотивированные, должны биться.



При данных раскладах линию ожидал более равную, но ведут явной фавориткой Осаку. Настораживают лички, 4-1 ведет Бенчич, выиграла все 4 последние, а проиграла лишь первую в 2013-м. Похоже, Бенчич неудобна для Осаки, плюс, повторюсь, разницы по игре в пользу Осаки на турнире существенной незаметно. Заберу фору по сетам, смотрится вполне надёжно», — сказал Фомин.

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