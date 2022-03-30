«Металлург» — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на решающий матч серии КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» – «Авангард».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.47.



«Вспомним то, с чего начали эту серию: «Авангард» был успешен на выезде, выиграл два матча, приехал в Балашиху, уступил два раза, в Магнитогорске, наконец-то победили хозяева, а потом то же самое — хозяева — произошло в Подмосковье. Чья очередь радоваться в седьмой игре?

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На моих глазах «Металлург» дважды выигрывал Кубок Гагарина, один раз дома уступил, «Авангард» также на моих глазах поднимал главный трофей лиги. Обе команды знают, как побеждать, хотя составы сильно изменились.



Откровенно говоря, опыта у Хартли намного больше. Именно за счёт этого мы увидели смену картины в шестом матче. Какие бы проблемы ни возникали у «Авангарда», мы их не заметили в Балашихе. «Металлург» крепок в атаке, но и спасение пустых ворот Дроновым в конце игры не даёт забыть о повышенной самоотдаче каждого участника. Доработал момент до конца, хотя поражение его команды уже было очевидным.



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4 раза использовать большинство в одной игре — дорогого стоит, но ещё раз подчёркивает, какие именно моменты и задачи разобрала команда Хартли. Несмотря на две передачи, Цегларик как-то затух в этом раунде. «Авангард» много бросал, много блокировал, выигрывал на точке; видеть такой «Авангард» привычнее. В шести встречах ястребы открывали счёт четыре раза, закономерности результата здесь нет.

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Воробьёву пришлось сделать замены ещё перед пятым матчем, свежие силы хозяевам площадки помогли, а вот ястребов, наоборот, в Магнитогорске накрыла усталость. Эмоции тренеров настолько раскалены, что можно поискать тотал на драки не только на льду, но и словесную перестрелку наставников. Это плей-офф, это любовь, это нормально. Воробьёв ищет методы воздействия на соперников любыми методами. Но как важно будет угадать состав на игру. По ходу серии были замены, если честно, были и вопросы, несмотря на победы. «Привозы» на постоянной основе не красят отдельных защитников.



Для многих игроков этот седьмой матч станет первым в карьере. Настрой в руках тренеров.



Сложно представить 7-8 шайб в финальной игре. Хоть чуть-чуть команды задумаются о строгости и расчистке пятаков. С другой стороны, если летит, зачем же останавливать себя? Я выберу скромный, но приемлемый ТБ 4.5. Хорошего должно быть больше», — сказала Миронова.

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