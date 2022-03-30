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Янник Синнер — Франсиско Серундоло: прогноз Игоря Панкова на игру турнира в Майами

Янник Синнер — Франсиско Серундоло: прогноз Игоря Панкова на игру турнира в Майами
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Майами Янник Синнер — Франсиско Серундоло.

Ставка: победа Серундоло с форой (+5) за 1.80.

«Первого полуфиналиста турнира АТР в Майами определят Янник Синнер и Франсиско Серундоло. Итальянец был близок к поражениям в двух стартовых матчах, но чудом вырвал победы, и в 1/8 финала прошёл Ника Кирьоса. Аргентинец и вовсе в Майами творит историю, убрав четырёх соперников по сетке в статусе андердога.

Стоит отметить, что в Майами не первый уже год довольно уютно ощущают себя представители грунтовой школы тенниса. Во многом это связано с покрытием, к которому отлично «прибился» Серундоло. Парень провел серьёзное сражение с Тиафо в прошлом раунде, достаточно стабильные показатели продемонстрировал на своей подаче — 66% набранных очков. При этом в своей привычной цепкой манере задёргал американца на приёме. В итоге в третьем сете уже Фрэнсис сдался.

Обращаю внимание именно на приём Франсиско. У Синнера как раз большие проблемы возникли с тем же Карреньо-Бустой, который без проблем справлялся с его подачей, имел 17 брейк-пойнтов, из которых четыре реализовал. Пожалуй, при выборе ставки именно от той игры больше следует отталкиваться, а не от поединка с Кирьосом. Ник всё же играет в другой манере и на приёме не всегда показывает отличную игру.

Пожалуй, в очередной раз в линии присутствует недооценка Франсиско Серундоло. Парень настоящий боец и на сегодня пребывает на пике формы. По сезону проиграл 8 матчей – только одно было разгромное поражение в Кордове от Табило, но там он играл сразу после титула челленджера. Фору в 5 геймов вполне способен аргентинец удержать», — сказал Панков.

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