Коста-Рика — США: прогноз Александра Вишневского на матч квалификации ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Коста-Рика — США.



Ставка: ТМ 4.5 жёлтой карточки за 1.46.



«В зоне КОНКАКАФ досрочно на чемпионат мира пробилась только сборная Канады. В последнем туре разыгрываются ещё две прямые путёвки на чемпионат мира. С вероятностью в 99,99% они достанутся сборным США и Мексики. Обе они на три очка опережают сборную Коста-Рики, которая после выигрыша в прошлом туре обеспечила себе место не ниже четвёртого, которое приносит участие в стыковых матчах.

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При равенстве очков первый фактор — это общая разница мячей, которая у Коста-Рики намного хуже, чем у конкурентов. По большому счёту костариканцам можно расслабиться и рассматривать их игру с США в последнем туре как товарищескую, поскольку у них почти нет реальных шансов подняться с нынешней четвёртой строчки на третью, чтобы перевести в стыковые матчи Мексику или США.



Чтобы опередить американцев сборной Коста-Рики, надо обыграть их с разницей в 6 мячей. То есть сборную США для обеспечения путёвки на чемпионат мира устроит поражение с разницей в 5 мячей, как бы это забавно ни выглядело. Теоретически Коста-Рика может обойти сборную Мексики: для этого Коста-Рике надо выиграть у США и чтобы мексиканцы при этом проиграли дома сборной Сальвадора (коэффициент на победу Сальвадора — 19), при этом общая разница мячей в двух играх должна оказаться не менее пяти. То есть как минимум в одном матче должен быть крупный счёт. В общем, вывод очевиден: Мексика и США не растеряют такого гигантского преимущества, а сборная Коста-Рики так и останется четвёртой и должна готовиться к стыковым матчам. А перед ними главное — не нарваться на лишние дисквалификации.



Поэтому я поставлю в этом матче на тотал меньше 4.5 жёлтой карточки. Убиваться в подкатах тут никому не нужно. При этом сборная США фолит довольно мало в этом турнире — меньше 13 нарушений в среднем за матч. Ну а главный судья игры Дрю Фишер показывает в этом сезоне в среднем по 3,7 жёлтой карточки за матч. Это довольно мало. Наконец, в матче между этим командами в первом туре не было вообще ни одной карточки», — сказал Вишневский.

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