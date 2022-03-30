Каспер Рууд — Александр Зверев: прогноз Владимира Сирина на матч 1/4 финала в Майами

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч турнира в Майами Каспер Рууд — Александр Зверев.



Ставка: победа Рууда с форой (+4) за 1.77.



«Наступает пора решающих матчей в Майами, и в четвертьфинале нас ждёт очень интересное противостояние: Рууд и Зверев. Каспер стремительно забрался в топ-10 и показывает очень уверенную игру. Стиль игры норвежца напоминает игру Рафаэля Надаля только в силу физических особенностей, удары не настолько мощны, но техника и вращение ударов почти идентичны. Если в прошлые годы Рууд специализировался на грунте, то сейчас он очень уверенно выглядит на быстрых кортах. За три матча на достаточно медленном харде в Майами Каспер лишь раз проиграл подачу Норри при счёте 5:2. Даже до брейк-пойнтов соперники не доходили, не считая проигранного гейма.



Александр Зверев в первом круге в упорной борьбе переиграл давно не игравшего Борну Чорича. В дальнейшем проблем было меньше: в двух сетах были биты Макдональд 6:2, 6:2 и Танаси Коккинакис 6:4, 6:4. Александр очень плохо начал 2022 год. Тут было и неожиданное поражение от Дениса Шаповалова на АО, и проигранный финал в Монпелье Бублику, и проигрыш Томми Полу в Индиан-Уэллсе.



Считаем, что Рууду по силам навязать равную борьбу Звереву и фора в 4 гейма выглядит слишком большой для теннисистов, которые находятся на одном уровне», — сказал Сирин.

Даниил Медведев назвал ключевой момент матча с Бруксби в Майами.



Тарпищев оценил выход Даниила Медведева в четвертьфинал турнира в Майами.



Бруксби обратился к Медведеву после матча на «Мастерсе» в Майами.