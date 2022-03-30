Плей-офф КХЛ: все пары полуфинала Кубка Гагарина, кто с кем сыграет, расписание матчей

30 марта определился последний полуфиналист Кубка Гагарина — 2022. Борьбу за трофей продолжают четыре клуба.

Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед финалами конференций.

В финале Западной конференции сыграют ЦСКА и СКА. Первый матч серии состоится 2 апреля. Противостояние начнётся в Санкт-Петербурге, игры будут проходить через день.

В финал Восточной конференции пробились «Трактор» и «Металлург». Серия стартует 3 апреля в Магнитогорске, в дальнейшем матчи также будут проходить через день.

Для выхода в финал Кубка Гагарина необходимо одержать четыре победы. Действующий обладатель трофея выбыл из борьбы. Во втором раунде «Авангард» проиграл «Металлургу» со счётом 3-4.

Кроме того, в полуфиналах конференции ЦСКА оказался сильнее «Динамо», «Трактор» выбил «Салават Юлаев», а СКА превзошёл «Спартак».

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