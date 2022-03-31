Педро Качин — Мануэль Гинар: прогноз Тимура Волкова на матч турнира в Марбелье

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Марбелье Педро Качин — Мануэль Гинар.
Ставка: победа Качина с форой (+3) за 1.83.
«Гинар последние несколько недель провёл на высоком уровне, выиграл «челленджер» в Италии и имел серию из 8 побед подряд. Но затем француз уступил в полуфинале Коболли и при этом имел проблемы со здоровьем. Также была видна усталость и насыщенность теннисом у Мануэля, он выглядел не таким лёгким и мотивированным как ранее. Здесь в первом круге Гинар сумел победить Барранко Косано, но испанец при всём уважении не того уровня соперник.
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Что касается аргентинца, то он последние пару сезонов заметно прибавил и если бы так часто не пропускал турниры, то, думаю, входил бы уже в топ-150 как минимум. На грунте играет на достаточно высоком для челленджеров уровне. И я не имею в виду вчерашнюю победу над отсутствующим почти год Тимом. У Качина и до этого были победы над хорошими игроками вроде Вердаско, Мартина, Киккера, Лааксонена, Баррера, Боргеса и другие.
В завтрашнем матче я считаю, что у аргентинца есть все шансы на победу. Качин по уровню игры не уступает Гинару, но у француза лучше форма. При этом с хорошей формой к французу пришла и усталость, которая бросается в глаза в последних матчах. Поэтому, считаю, что как минимум побороться Педро обязан», — сказал Волков.
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