Победа Северной Македонии над Италией принесла клиенту Фонбет 1 млн рублей

Клиент букмекерской компании Фонбет сделал ставку на полуфинальный стыковой матч европейского отбора ЧМ-2022 между сборными Северной Македонии и Италии. На последних минутах матча он поставил на победу Северной Македонии в основное время 10 000 рублей. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 100.00.
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Весь матч итальянцы атаковали ворота соперника. За игру они нанесли 32 удара против 4 у македонцев, подали 16 угловых, в то время как соперник ни одного. Тем не менее забить Италии не удалось: форварды так и не смогли успешно завершить хотя бы одну атаку.
А вот Северная Македония свой шанс реализовала и совершила сенсацию. На 2-й из 5 добавленных минут Александар Трайковски получил мяч в центре поля, сделал рывок вперёд и дальним ударом поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. У итальянцев оставалось ещё 3 минуты, но они не смогли ничего сделать.
Таким образом, ставка клиента Фонбет оказалась успешной. На выплату он получил 1 млн рублей.
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