Медведев — Хуркач: где смотреть матч 1/4 финала в Майами, прогнозы и ставки, кто победит

31 марта в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев встретится с 10-м номером мирового рейтинга поляком Хубертом Хуркачем.
Медведев — Хуркач: прогноз Андрея Чеснокова на четвертьфинал «Мастерса» в Майами.
Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Матч можно будет посмотреть в Eurosport Player.
Эксперты считают Медведева явным фаворитом предстоящего матча. Его победа оценивается букмекерами коэффициентом 1.24. Сделать ставку на успех поляка можно за 4.44.
Победу 26-летнего россиянина с форой (-3.5) гейма оценили коэффициентом 1.75, а вот фора (+3.5) на Хуркача идёт за 2.20. На тотал меньше 22.5 гейма можно поставить за 1.75, а на тотал больше 22.5 — за 2.08.
Если Даниил Медведев победит Хуркача, то вернёт себе звание первой ракетки мира. Его главный конкурент — Новак Джокович — пропускает эти соревнования.
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