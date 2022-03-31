Нино Сердарушич — Педру Соуза: прогноз Ярослава Перканюка на матч в Оэйраше

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Оэйраше Нино Сердарушич — Педру Соуза.
Ставка: победа Сердарушича за 1.56.
«Последние сезоны Сердарушич топчется на месте. Причина в том, что теннисист слишком нестабильно выступает на турнирах. Он может выстрелить на каком-то соревновании, обыграв серьёзных соперников, но затем неделями ездить на турниры и проигрывать всем подряд. На данный момент Нино уже 25 лет, но он всего несколько раз оказывался на ATP-соревнованиях, поэтому вовсе не имеет опыта выступлений на высоком уровне.
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Сердарушич тяготеет к вязким покрытиям. Представитель Хорватии действует на корте вторым номером, он отходит за заднюю линию и возвращает все мячи, которые летят в его сторону. Нино не имеет мощной подачи, поэтому большинство очков выигрывает в упорных розыгрышах.
Много сезонов Соуза топтался возле топ-100, но никак не мог переехать на ATP-турниры и закрепиться в элите. В последнее время Педру ведёт борьбу с травмами и находится на спаде, так как вылетел в топ-300 и сбавил во всех игровых аспектах. В этом году португалец провёл всего один поединок.
Соуза всегда выделялся работой ног и скоростью. Педру изредка пробивает по мячу плоско, он использует все возможные подкрутки и исполняет нестандартные удары. У португальца средняя подача, но благодаря первому мячу удаётся набирать лёгкие очки.
Соуза провёл всего один поединок за последние месяцы. Португалец далёк от своей оптимальной формы. Да, он обыграл в первом круге Герча, но это игрок с фьючерсов. Сердарушич – теннисист совсем другого уровня. К тому же Нино уже играл на грунте и прибился к местным кортам. Думаю, Сердарушич одержит уверенную победу», — сказал Перканюк.
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