«Парма» — «Цмоки-Минск»: прогноз Павла Боровко на матч Единой лиги ВТБ

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Парма» — «Цмоки-Минск».
Ставка: ТМ 154.5 за 1.53.
«Последняя очная встреча команд состоялась в Минске 10 октября, где «драконы» в упорной борьбе проиграли с минимальной разницей в счёте 75:78. На сегодняшний матч команды выйдут совершенно обновлёнными составами.
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По сравнению с октябрём у «Цмоки-Минск» уже нет Джейсона Кларка, Стефана Янковича, Артёма Кузьмина и Анджело Уорнера. «Парма» понесла ещё более существенные потери: команду покинули Параховский, Понитка, Мейерис, Жукаускас, Хилл, Юшкявичюс. В довесок в этому «Парма» осталась без главного тренера, Казис Максвитис, который совмещал тренерство национальной сборной Литвы и пермского клуба, покинул свой пост. Вслед за тренером разорвал контракт и его ассистент литовец Каджюлис.
В итоге на сегодняшний матч хозяевам пришлось собирать состав с мира по нитке. С этой задачей новый главный тренер Вячеслав Шушаков справился, подтянули пару игроков из «МБА» и «Уфимца», а также заиграли перспективную молодёжь из фарм-клуба.
Учитывая все перестановки в составах, я не думаю, что сегодня будет результативный матч, качество исполнителей у обоих соперников оставляет желать лучшего. Да и вообще очные встречи у команд последние три года проходят в напряжённой и вязкой борьбе и уже из года в год команды на двоих не могут пробить тотал 154.5», — сказал Боровко.
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